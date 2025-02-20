Korkunç olay! Gözaltına alındıktan sonra polis aracının içinde hayatına son verdi

Haberin Devamı

Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Mansur Dede Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Murat K., 42 FN 255 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken direksiyonunun kontrolünü kaybedip refüje çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan ve 1.39 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Murat K., 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan gözaltına alındı. Kaba üst aramasının ardından polis aracının nezarethane bölümüne alınan Murat K., yanındaki tabancayla başına ateş edip intihar etti.

Haberin Devamı

HAYATINI KAYBETTİ

Başına ateş ederek intihara kalkışan Murat Kara (27), kaldırıldığı hizmetli olarak çalıştığı hastanede yaşamını yitirdi.