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Korkunç olay! Gözaltına alındıktan sonra polis aracının içinde hayatına son verdi

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#Polis Aracı#Karaman#Karaman Haberleri
Korkunç olay Gözaltına alındıktan sonra polis aracının içinde hayatına son verdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2025 16:13

Karaman'da otomobiliyle refüje çıkan 1.39 promil alkollü sürücü Murat K., 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan gözaltına alındı. Kaba üst araması yapılıp polis aracına alınan Murat K., sakladığı tabancasıyla kendini başından vurup intihar etti.

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Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Mansur Dede Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Murat K., 42 FN 255 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken direksiyonunun kontrolünü kaybedip refüje çıktı.

Korkunç olay Gözaltına alındıktan sonra polis aracının içinde hayatına son verdi

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan ve 1.39 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Murat K., 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan gözaltına alındı. Kaba üst aramasının ardından polis aracının nezarethane bölümüne alınan Murat K., yanındaki tabancayla başına ateş edip intihar etti.

Korkunç olay Gözaltına alındıktan sonra polis aracının içinde hayatına son verdi

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HAYATINI KAYBETTİ

Başına ateş ederek intihara kalkışan Murat Kara (27), kaldırıldığı hizmetli olarak çalıştığı hastanede yaşamını yitirdi.

Korkunç olay Gözaltına alındıktan sonra polis aracının içinde hayatına son verdi

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#Polis Aracı#Karaman#Karaman Haberleri

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