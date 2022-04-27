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Korkunç olay! Girdikleri kuyudan çıkamadılar... Yakınları sinir krizi geçirdi

#Metan Gazı#Muğla#Kuyu

Muğla'da, büyükbaş çiftliğinin gider kuyusundaki kalıpları sökmeye inen 4 kişi, metan gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. 2'si kardeş 4 kişi, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

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Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Kafaca Mahallesi Pürem Sokak'ta meydana geldi. Kenan Can (43), iddiaya göre, kendisine ait büyükbaş çiftliğinin gider kuyusundaki kalıpları sökmek için mahalle sakinleri İlkay Altındal (55), kardeşi Tuncay Altındal (52) ve Taner Karaçin (30) ile 2 metre derinliğindeki kuyuya indi. 4 kişinin kuyudan çıkmaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Metan gazından zehirlendiği tespit edilen 4 kişi, gider kuyusu duvarının kepçe ile yıkılması ile bulundukları yerden çıkarıldı.

Korkunç olay Girdikleri kuyudan çıkamadılar... Yakınları sinir krizi geçirdi

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Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 4 kişiden 3'ü Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 1'i ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Acil Servis'te müdahalede bulunulan 4 kişi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitirenlerin yakınları, hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma ekiplerince sürdürülüyor.

Korkunç olay Girdikleri kuyudan çıkamadılar... Yakınları sinir krizi geçirdi

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#Metan Gazı#Muğla#Kuyu

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