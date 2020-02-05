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DHA
Haber Giriş: 05.02.2020 - 00:50,Son Güncelleme:/

Korkunç olay! Genç kız annesini bıçaklayıp 4. kattan atladı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Irmak Bayramıçlılar (20), annesi Nagihan Bayramıçlılar’ı (42) bıçakladıktan sonra oturdukları apartmanın 4’üncü katından atladı. Hastaneye kaldırılan genç kız, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay, saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Camivasat Mahallesi’ndeki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nun karşısında bulunan 5 katlı apartmanın 4’üncü katında meydana geldi. İddiaya göre Nagihan Bayramıçlılar ile kızı Irmak Bayramıçlılar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine genç kız mutfaktan aldığı bıçakla annesinin boyun kısmını kestikten sonra kendisini evin penceresinden boşluğa bıraktı. Alt katta bulunan pencerenin panjuruna çarpan Irmak Bayramıçlılar kafa üstü düştü. Yerde yatan genç kızı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri Nagihan Bayramıçlılar’ın da yaralı olduğunu görerek, bir ambulans daha istedi. Hastaneye götürülen Irmak Bayramıçlılar doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hastanede tedaviye alınan anne Nagihan Bayramıçlılar’ın da hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Korkunç olay Genç kız annesini bıçaklayıp 4. kattan atladı

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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