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Korkunç olay: Gaza basınca aracıyla aşağı uçtu

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#Otomobil#Bina#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2022 10:48

Ataşehir'de egzoz emisyon ölçümü için tamirhaneye gelen otomobil sürücüsü, ölçüm sırasında gaza basınca çarptığı otomobille birlikte ikinci kattan bina boşluğuna düştü. Kazada sürücü ağır yaralandı.

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Kaza, 09.15 sıralarında Örnek Mahallesi Fehmi Tokay Caddesi üzerindeki işyerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 SY 7898 plakalı otomobil, egzoz emisyon ölçümü için geldiği tamirhanede ölçüm sırasında gaza basınca hareket eden otomobil önündeki 34 DRU 575 plakalı otomobile çarparak ikinci kattan bina boşluğuna düştü. Kazada sürücü otomobil içinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkartılan sürücü, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerindeki incelemesini ardından araçlar çekiciyle kaldırıldı.

"ALLAH'TAN AŞAĞIDA KİMSE YOKTU"

İş yeri sahibi Nuri Gönülalan "Sabah sürücü egzoz emisyon ölçümü için geldi. Arabayı boşa al gaz ver dedim. Sürücü aracı boşa almadı. Gaz ver dediğim de önünde duran bir araca çarparak aşağıya düştü. Allah'tan aşağıda kimse yoktu. Sürücü yaralandı. Ambulansla hastaneye gitti" dedi

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Korkunç olay: Gaza basınca aracıyla aşağı uçtu

Başka bir görgü tanığı Enes Doğan "Işıklarda karşıya geçmek için bekliyordum. Baktım ki karşı dükkan da bir gürültü var. Adam gaza bastığı gibi uçtu gitti aşağıya bende aşağıya hemen koştum. Sürücü iki koltuğun arasına sıkışmıştı. Nabzına baktım nabzı yoktu. İki üç kişi sürücüyü çıkarmaya çalıştık. Sürücü 30, 35 yaşlarındaydı. Durumu ise kötüydü" diye konuştu.

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#Otomobil#Bina#İstanbul

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