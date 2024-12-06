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Korkunç olay! Galata Kulesi'nden düşen 19 yaşındaki Emre, hayatını kaybetti

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#İstanbul#Beyoğlu#Galata Kulesi
Korkunç olay Galata Kulesinden düşen 19 yaşındaki Emre, hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2024 16:49

İstanbul Beyoğlu'nda Galata Kulesi'ne çıkan 19 yaşındaki Emre K. dengesini kaybederek, düştü. Hayatını kaybettiği belirlenen Emre K.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Olay saat 15.00 sıralarında Galata Kulesi’nde meydana geldi. Kuleyi gezmek için tepeye çıkan Emre K., dengesini kaybederek kuleden aşağı düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

Ekiplerin kontrollerinde Emre K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevreye güvenlik şeridi çekerek vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının tamamlanmasının ardından Emre K.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 

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#İstanbul#Beyoğlu#Galata Kulesi

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