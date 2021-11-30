Korkunç olay! Fırtınada çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde dün etkili olan fırtınada, oturduğu 5 katlı binanın çatısındaki kaplamalardan gelen sesleri duyan Turan Usta (65), yukarı çıktı. Çatıda şiddetli rüzgar nedeniyle dengesini kaybeden Usta, bina bahçesindeki toprak zemine düştü. Kardeşi Sultan Usta tarafından fark edilen Usta, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Turan Usta, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Turan Usta'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından bugün ailesine teslim edildi. Usta'nın cenazesi, Derince Merkez Camii'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Derince 17 Ağustos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Turan Usta'nın kardeşi Sultan Usta, "Saat 22.00 sıralarında, pijamalarıyla hiç kimseye haber vermeden çatıya çıkmış. Çatıda kaplamalarla beraber düşmüş rüzgardan dolayı. Yengem beni arayıp, 'Ağabeyin yok' dedi. O söyleyince ben anlayıp evin arka tarafına koştum. Ben gittiğimde zaten vefat etmişti. Ambulans ve itfaiye geldi. O arkadaşlarla hastaneye kaldırdık ama yapacak bir şey yoktu. Ağabeyimizi kaybettik" dedi.