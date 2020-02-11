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DHA
Haber Giriş: 11.02.2020 - 21:09,Son Güncelleme:/

Korkunç olay... Evden gelen koku ile ortaya çıktı

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Korkunç olay... Evden gelen koku ile ortaya çıktı

SAKARYA’nın Karasu ilçesinde, yalnız yaşayan Resul Arslan (54), evinin banyosunda ölü bulundu.

Karasu İncilli Mahallesi 620’nci Sokak’taki apartmanında yalnız yaşayan Resul Arslan’ın dairesinden gelen kokuyu fark edenler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingirin kapıyı açmasının ardından daireye girdi. Arslan’ın banyoda cansız bedeni bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Resul Arslan’ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

Korkunç olay... Evden gelen koku ile ortaya çıktı

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