Korkunç olay! Eski çalışanını öldürdü

Haberin Devamı

Olay, Kartal'da Yukarı Mahallesi'nde bir binada bulunan iş yerinde dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, adının Önder olduğu öğrenilen 45 yaşındaki kişi ile eski patronu Emin S. arasında iş anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Eski çalışan Önder, Emin S.'ye bıçakla saldırıya geçmesi üzerine Emin S., Önder'e silahla ateş ederek başından vurdu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede vurulan şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Silahla ateş eden Emin S. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından, vurulan şahsın cesedi cenaze aracına konularak götürüldü.

Haberin Devamı

Öte yandan, tartıştığı kişiyi vurarak öldüren şüphelinin polis tarafından polis aracına götürüldüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.