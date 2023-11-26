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Korkunç olay! Eşini öldürüp annesini de ağır yaraladı

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#Adana#Nurettin Kata#Halime Kaya
Korkunç olay Eşini öldürüp annesini de ağır yaraladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2023 15:24

Adana'da Nurettin Kaya (40), tartıştığı annesi Fahriye Kaya'yı (54) tabanca ile vurarak ağır yaraladı, araya giren eşi Halime Kaya'yı (44) da öldürdü.

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Olay, saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. Nurettin Kaya, karşı evde oturan annesi Fahriye Kaya ile mutfakta tartıştı. Sesleri duyup, gelen Halime Kaya, eşi Nurettin Kaya'yı durdurup, tartışmayı sonlandırmak istedi. Bu sırada belindeki tabancayı çıkaran Nurettin Kaya, eşi ile annesini başından vurup, motosiklet ile kaçtı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. 4 çocuk annesi Halime Kaya hayatını kaybetti, ağır yaralanan Fahriye Kaya ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, bir kebapçıda usta olarak çalışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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#Adana#Nurettin Kata#Halime Kaya

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