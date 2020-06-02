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Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)
Haber Giriş: 02.06.2020 - 11:03,Son Güncelleme:

Korkunç olay! Eşini kaçmaya çalıştığı araçtan indirip, bıçakladı

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Korkunç olay! Eşini kaçmaya çalıştığı araçtan indirip, bıçakladı
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ISPARTA'da, Mesut Ç., çıkan tartışmada otomobiline binerek kaçmak isteyen eşi Şefika Ç.'yi bıçakla yaraladı. Mesut Ç. gözaltına, eşi ise tedaviye alındı.

Olay, dün gece Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Markette çalışan Şefika Ç. ile eşi Mesut Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Şefika Ç., evden çıkıp otoparkta bulunan 67 NZ 625 plakalı otomobiline bindi. Mesut Ç. de peşinden gidip, bıçakla otomobilin lastiklerini kesti. Ardından Mesut Ç., Şefika Ç.'yi zorla araçtan indirip, bıçakladı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Şefika Ç., ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Mesut Ç. ise olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.

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