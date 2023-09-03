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Korkunç olay! Elini fıstık makinesine kaptıran çocuğun 5 parmağı koptu

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#Elazığ#Parmak#Fıstık Makinesi
Korkunç olay Elini fıstık makinesine kaptıran çocuğun 5 parmağı koptu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2023 13:59

Elazığ’da 14 yaşındaki çocuğun elini fıstık makinesine kaptırması sonucu 5 parmağı koptu.

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Olay, Çatalçeşme Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki M.Ü. fıstık ezme makinesine elini kaptırdı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çocuğun elini makineden çıkardı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı çocuğun 5 parmağının koptuğu öğrenildi.
Ekipler tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Elazığ#Parmak#Fıstık Makinesi

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