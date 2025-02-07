×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Korkunç olay: Çöp kamyonunun altında kalan vatandaş hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Kaza#Bursa#Çöp Kamyonu
Korkunç olay: Çöp kamyonunun altında kalan vatandaş hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 11:13

Bursa'da, çöp kamyonunun çarptığı Nuriye Tan (66), hayatını kaybetti. Çöp kamyonunun şoförü M.B. gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 09.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Okul Caddesi’nde meydana geldi. M.B.'nin kullandığı 16 BCT 851 plakalı çöp kamyonu, yol kenarındaki çöpleri aldıktan sonra hareket ettiği sırada, yanından geçen Nuriye Tan'a çarptı.

Korkunç olay: Çöp kamyonunun altında kalan vatandaş hayatını kaybetti

Tan tekerin altında kalırken, çevredekilerin uyarısıyla M.B. çöp aracını durdurdu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Nuriye Tan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Nuriye Tan’ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Korkunç olay: Çöp kamyonunun altında kalan vatandaş hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Çöp kamyonunun şoförü M.B. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Korkunç olay: Çöp kamyonunun altında kalan vatandaş hayatını kaybetti

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaza#Bursa#Çöp Kamyonu

BAKMADAN GEÇME!