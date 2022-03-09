Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Korkunç olay! Cesedi bulundu... Eski eşi, sevgilisiyle gözaltına alındı

#Antalya#Cinayet#Polis
Korkunç olay Cesedi bulundu... Eski eşi, sevgilisiyle gözaltına alındı

ANTALYA'da zihinsel engelli Selahattin Erbaş'ın (52), yol kenarında cansız bedeni bulundu. Darbedilerek öldürüldüğü değerlendirilen Erbaş'ın eski eşi Ç.Y. (45) ve onun birlikte yaşadığı U.P. (41) gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Konyaaltı ilçesine bağlı Geyikbayırı Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde, hareketsiz yatanın Selahattin Erbaş olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Zihinsel engelli olduğu öğrenilen Erbaş'ın ölümüyle ilgili inceleme başlatan ekipler, vücudunda yara ve darp izleri bulunduğunu tespit etti. Olay yerine 200 metre uzaklıktaki evde yapılan incelemede ise kan izlerine rastlanıldı. Jandarma, evde bulunan Ç.Y. adlı kadın ile U.P.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Darbedilerek öldürüldüğü değerlendirilen Selahattin Erbaş'ın cansız bedeni de otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Haberin Devamı

Ç.Y.'nin, Selahattin Erbaş'ın eski eşi olduğu, boşandıktan sonra U.P. ile birlikte yaşamaya başladığı öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Cinayet#Polis

BAKMADAN GEÇME!

Ona Zelenskinin en güçlü silahı diyorlar Ukrayna First Ladysi bu kez bir mektup yazdı: Gökyüzünü kapatın

Ona 'Zelenski'nin en güçlü silahı' diyorlar! Ukrayna First Lady'si bu kez bir mektup yazdı: Gökyüzünü kapatın!

#Olena Zelenska
Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor Belediye Başkanı Putinin adamıydı ama...

Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor! Belediye Başkanı Putin'in adamıydı ama...

#Rusya Ukrayna Savaşı
Ukraynada işgal uzadı, gözler ona çevrildi Hedefteki adam Sergey Şoygu...

Ukrayna'da işgal uzadı, gözler ona çevrildi! Hedefteki adam Sergey Şoygu...

#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Ona Zelenskinin en güçlü silahı diyorlar Ukrayna First Ladysi bu kez bir mektup yazdı: Gökyüzünü kapatın

Ona 'Zelenski'nin en güçlü silahı' diyorlar! Ukrayna First Lady'si bu kez bir mektup yazdı: Gökyüzünü kapatın!

#Olena Zelenska
Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor Belediye Başkanı Putinin adamıydı ama...

Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor! Belediye Başkanı Putin'in adamıydı ama...

#Rusya Ukrayna Savaşı
Ukraynada işgal uzadı, gözler ona çevrildi Hedefteki adam Sergey Şoygu...

Ukrayna'da işgal uzadı, gözler ona çevrildi! Hedefteki adam Sergey Şoygu...

#Rusya Ukrayna Savaşı