Korkunç olay! Bodrum'da 2 sevgili silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2025 20:49

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 kişi, evde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Yahşi Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bir sitede oturan Berk Köse'ye ulaşamayan yakınları yaşadığı eve gitti. Kapıyı açan yakınları Köse ve kız arkadaşı olduğu öğrenilen Ezgi El'i kanlar içerisinde yerde hareketsiz halde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TABANCA İLE VURULMUŞLAR

Yapılan incelemede Köse ve El'in tabancayla başından vurularak öldüğü belirlendi. Savcı ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cesetler, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

