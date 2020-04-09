Korkunç olay! Bacağını çapa makinesine kaptırdı...

Merkeze bağlı Yazılı köyünde oturan Hamit T., bugün çapa makinesiyle evinin bahçesinde düzenleme yaparken, dengesini kaybedip düştü. Bu sırada Hamit T., sol bacağını makineye kaptırdı. Bacağı diz kapağının altından kopan ve kanlar içinde kalan Hamit T.'nin yardımına aile fertleri koştu. Kopan bacağıyla birlikte ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hamit T., ameliyata alındı. Hamit T.'nin bacağı, doku zedelenmesi fazla olduğu için yerine dikilemedi.