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Gündem
Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)
Haber Giriş: 15.03.2021 - 13:33 | Son Güncelleme:

Korkunç olay! Babasını öldürüp okula gitti

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Korkunç olay! Babasını öldürüp okula gitti

MALATYA'da polis ekipleri, intihar ihbarı üzerine gittiği evde Reşat Aksakal'ın (40), bıçaklanarak öldürülmüş cesedini buldu. Ekipler, babasını öldürdükten sonra okula gittiği belirlenen lise öğrencisi A.A.'yı (15) gözaltına aldı.

Olay, sabah saatlerinde Çarmuzu Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, intihar ihbarı üzerine gittiği evde Reşat Aksakal’ı yerde kanlar içinde buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Aksakal’ın yaşamını yitirdiği saptandı. Ekipler, araştırmada Aksakal ile oğlu arasında tartışma çıktığını belirledi. A.A.’nın tartışma sırasında babası Reşat Aksakal’ı öldürüp okuluna gittiği saptandı. Polis ekipleri A.A.'yı gözaltına aldı. Reşat Aksakal'ın cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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