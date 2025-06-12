×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sokakta dehşet saçtı! Eşini ve komşusunu vurdu, cesedi mezarlıkta bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Silahlı Saldırı#Mezarlıkta İntihar#Balıkesir
Sokakta dehşet saçtı Eşini ve komşusunu vurdu, cesedi mezarlıkta bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2025 14:21

Balıkesir'de ayrı yaşadığı eşi Canan Ayhan'ı (42) silahla ateş ederek yaralayan ve yanındaki komşusu Behiye A.'yı da vurmak isterken tabancası tutukluk yapan Ayhan Ayhan (46), daha sonra gittiği mezarlıkta intihar etti.

Haberin Devamı

 Ayvalık'ta, gözlük fabrikasında çalışan 2 çocuk annesi Canan Ayhan, saat 08.00 sıralarında işe gitmek üzere oturduğu daireden çıktı. Bir bankada temizlik görevlisi olan kapı komşusu Behiye A. ile karşılaşan Ayhan, birlikte apartmandan indi. Binadan çıktıkları sırada Canan Ayhan'ın önünü, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Ayhan Ayhan kesti.

Sokakta dehşet saçtı Eşini ve komşusunu vurdu, cesedi mezarlıkta bulundu

PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ, TABANCASI TUTUKLUK YAPTI

Ayhan, yanındaki tabancayı eşine doğrultup, peş peşe ateşledi. Canan Ayhan, çene ve omzundan yaralandı. Ayhan Ayhan, daha sonra tabancasını panikle kaçmaya çalışan Behiye A.'ya doğrultup, tekrar tetiğe bastı. Tabancası tutukluk yapan Ayhan, kaçtı.

Haberin Devamı

Sokakta dehşet saçtı Eşini ve komşusunu vurdu, cesedi mezarlıkta bulundu

TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Canan Ayhan, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Ayvalık Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Canan Ayhan'ın durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Sokakta dehşet saçtı Eşini ve komşusunu vurdu, cesedi mezarlıkta bulundu

MEZARLIKTA KENDİNİ VURDU

Jandarma ekipleri, kaçan Ayhan Ayhan'ın yakalanması için çalışma başlattı. Bu sırada Altınova Mezarlığı'nda birinin tabancayla kendini vurduğu ihbarı yapıldı. Mezarlığa geçen polis ekipleri, intihar eden kişinin Ayhan Ayhan olduğunu belirledi.

Sokakta dehşet saçtı Eşini ve komşusunu vurdu, cesedi mezarlıkta bulundu

KAMERAYA BÖYLE YANSIDI

Öte yandan, Altınova'da uzun yıllar kebapçı dükkanı işleten Ayhan Ayhan'ın eşini tabancayla yaraladığı anların, yakındaki iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Silahlı Saldırı#Mezarlıkta İntihar#Balıkesir

BAKMADAN GEÇME!