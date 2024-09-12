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Korkunç olay! Aracında başından vurulmuş halde ölü bulundu

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#Afyonkarahisar#Ceset#Polis
Korkunç olay Aracında başından vurulmuş halde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2024 15:15

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde Halilhan Kahya (18), park halindeki otomobilin sürücü koltuğunda başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

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Olay, sabah saatlerinde Emirdağ'a bağlı Elhan köyü yolunda meydana geldi. Park halinde duran otomobilin sürücü koltuğunda hareketsiz kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kontrolde, kapısı açık aracın sürücü koltuğunda oturur vaziyetteki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler, başından silahla vurulan kişinin Halilhan Kahya olduğunu tespit etti. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Kahya'nın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. Cinayet şüphesi ile soruşturma başlatıldı

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#Afyonkarahisar#Ceset#Polis

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