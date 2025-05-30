Korkunç olay! 3 çocuk annesi boğularak öldürüldü, çok sayıda gözaltı var

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Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde 3 çocuk annesi Asiye Baytap (25), evinde boğularak öldürülmüş halde bulundu. Olay, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan Asiye Baytap'tan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

Öğle saatlerinde eve giren ekipler, yerde hareketsiz yatan Asiye Baytap'ın cansız bedeni ile karşılaştı. İncelemede Baytap'ın boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

3 çocuk annesi Asiye Baytap'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, çok sayıda kişi şüpheli olarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.