Ä°lÃ§ede korkunÃ§ olay Polis adliyeyi abluka altÄ±na aldÄ±...

TekirdaÄŸ'Ä±n Marmara EreÄŸlisi ilÃ§esinde, zihinsel engelli M.K.(17),ÂkayÄ±p baÅŸvurusu yapÄ±ldÄ±ktan 23 saat sonra aÄŸaÃ§lÄ±k alanda dÃ¶vÃ¼lmÃ¼ÅŸ halde,Â baygÄ±n olarak bulundu. GenÃ§ kÄ±zÄ± bisiklete bindirip, ormanlÄ±k alana gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¼venlik kamerasÄ± kayÄ±tlarÄ±nda belirlenen HÃ¼seyin F.(23) ile babasÄ± Mustafa F., gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. HÃ¼seyin F.'nin poliste 15 ayrÄ± suÃ§tan kaydÄ± bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Olay, Ã¶nceki akÅŸam, Marmara EreÄŸlisi ilÃ§esinin DereaÄŸzÄ± Mahallesi'nde meydana geldi.

Zihinsel engelli genÃ§ kÄ±z M.K., gece yarÄ±sÄ±na kadar eve gelmeyince ailesi, polise, kayÄ±p baÅŸvurusunda bulundu. Polise ekipleri arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸlatÄ±rken, Ã§evredeki gÃ¼venlik kameralarÄ±nÄ± da mercek altÄ±na aldÄ±. Polis, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerden M.K.'nin, bir kiÅŸinin kullandÄ±ÄŸÄ± 3 tekerlekli elektrikli bisiklete bindiÄŸini belirledi. KÄ±sa sÃ¼rede de bisikleti kullanan kiÅŸinin HÃ¼seyin F. olduÄŸu tespit edildi.Â Bunun Ã¼zerine polisin ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bisikletin sahibi de bisikleti komÅŸusu Mustafa F.'ye verdiÄŸini sÃ¶yledi. Mustaa F., gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°fadesinde, bisikleti en son oÄŸlu HÃ¼seyin F.'nin kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, daha sonra da Ä°stanbul'a gittiÄŸini sÃ¶yledi.Â

BAYGIN BULUNDUÂ

TÃ¼m bu sÃ¼reÃ§teÂ arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren ekipler, M.K.'yi kaybolduktan 23 saat sonra evine 4 kilometre mesafedeki ormanlÄ±k alanda baygÄ±n olarak bulundu. SaÄŸlÄ±k ekiplerinin mÃ¼dahale ettiÄŸi, genÃ§ kÄ±z, kendine gelir gelmez, "Bana su verin" dedi. Su istedi. VÃ¼cudunda, yÃ¼zÃ¼nde ve bacaklarÄ±nda darp izleri olduÄŸu belirlenen M.K., ambulansla TekirdaÄŸ Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±larak, tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.



15 AYRI SUÃ‡ KAYDI VAR

HÃ¼seyin F. de Ä°stanbul polisi tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak, Marmara EreÄŸlisi ilÃ§esine getirildi. HÃ¼seyin F.'nin 15 ayrÄ± suÃ§ kaydÄ±nÄ±n bulunduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. SorgularÄ± tamamlanan HÃ¼seyin F. ile baba Mustafa F., geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri altÄ±nda adliyeye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Bu arada ÅŸÃ¼phelilerin barodan avukat talebinde bulunduÄŸu ancak, avukatlarÄ±n talebi kabul etmediÄŸi belirtildi.

ÅžÃ¼phelilerin adliyedeki ifade verme iÅŸlemleri, polisin aldÄ±ÄŸÄ± geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri altÄ±nda sÃ¼rÃ¼yor.