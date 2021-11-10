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Korkunç olay! 10'uncu kattan atladı, caddede yürüyen kişinin üzerine düştü

#Elazığ#İntihar#İş Merkezi
Korkunç olay 10uncu kattan atladı, caddede yürüyen kişinin üzerine düştü

Elazığ'da, bir iş merkezinin 10'uncu katında bulunan kafenin terasından kendisini boşluğa bırakan yabancı uyruklu kadın, caddede yürüyen V.G.'nin üzerine düştü. Kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, ağır yaralanan V.G. ise tedaviye alındı.

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Olay, saat 15.00 sıralarında Gazi Caddesinde meydana geldi. Bir iş merkezinin 10'uncu katındaki kafenin terasında oturan yabancı uyruklu kadın, iddiaya göre, bir süre telefonla konuştuktan sonra kendisini boşluğa bıraktı. Kadın, o sırada caddede yürüyen V.G.'nin üzerine düştü. Olayda her iki kişi de ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok polis ekibi sevk edildi. O esnada yoldan geçen biri ise kalp masajı yaparak kadını hayatta tutmaya çalıştı.

Korkunç olay 10uncu kattan atladı, caddede yürüyen kişinin üzerine düştü

Ağır yaralı kadın ve V.G., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yabancı uyruklu kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedaviye alınan V.G.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Korkunç olay 10uncu kattan atladı, caddede yürüyen kişinin üzerine düştü

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#Elazığ#İntihar#İş Merkezi

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