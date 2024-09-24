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Korkunç motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti

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#Kaza#Trafik Kazası#Antalya
Korkunç motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 13:40

Antalya'da kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

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Olay, 06.00 sularında Kundu - Expo istikametindeki Kral Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 22 yaşındaki Mehmet Bidar'ın kullandığı 07 AGB 008 plakalı motosiklet, Belek yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen motosiklette sürücü Mehmet Bidar ve arkasındaki yolcu Ayşe Gülizar Durmaz (26) metrelerce sürüklendi.

Korkunç motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti

22 yaşındaki gencin feci ölümü! Kız kardeşi sinir krizi geçirip bayıldı
Antalya'nın Kepez ilçesinde, motosikletiyle bariyere çarpıp, yaklaşık 15 metre sürüklenen Mehmetşah Işık (22), hayatını kaybetti. Mehmetşah Işık'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi görmek için içeriye giren Işık'ın yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Işık'ın cansız bedeni cenaze aracına bindirileceği esnada kardeşleri, sinir krizi geçirdi.

ÖZEL HASTANEDE HEMŞİRE OLARAK ÇALIŞIYORDU

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Bidar ve özel bir hastanede hemşire olduğu öğrenilen Ayşe Gülizar Durmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Korkunç motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti

Olay yeri incelemesinin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Kaza#Trafik Kazası#Antalya

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