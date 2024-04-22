Korkunç kazada yanarak can vermişlerdi... Dikkat çeken navigasyon detayı! Geriye bu görüntüler kaldı

Haberin Devamı

Kaza, sabaha karşı ilçeye bağlı Gildirli Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, tarım işçisi taşıyan seyir halindeki minibüs henüz nedeni belli olmayan şekilde sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Araç, alev alarak yanmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesi sonucu 4 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





Haberin Devamı

KAZADA 'NAVİGASYON' DETAYI

Adana'nın Karaisalı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün uçuruma düştüğü kazada yeni detaylar ortaya çıktı. Mardin'den Manisa'nın Salihli ilçesine ilerleyen minibüsün sürücüsü Mustafa Akfırat'ın (28), Adana kent merkezine ulaştıktan sonra Kızıldağ Yaylası yolu üzerinden Pozantı'ya çıkmak için navigasyonla ilerlediği belirtildi. Sert virajların olduğu yolda minibüsün yakıtının bittiği, bunun üzerine bir kişinin yakıt takviyesi konusunda yardımcı olduğu öğrenilirken, kazanın bu ikmalin ardından meydana geldiği belirtildi. Ölenlerin cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirilmeye başlandı.





ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Yaşamını yitirenlerin kimlikleri de belirlendi. Zozan Sakin'in (18) minibüsün devrildiği sırada, Bünyamin Çakıl (6) ile Zeynettin Çakıl'ın (20) kazanın ardından minibüste çıkan yangında hayatını kaybettikleri, Serkan Çakıl'ın (13) ise yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

MUHTAR: VİTES BOŞTAYKEN İNMEYE ÇALIŞMIŞLAR

Girdirli Mahallesi Muhtarı Osman Kılıç, gece kaza olduğu yönde haber geldiğini kendisinin de kaza yerine giderek yardım ettiğini belirtirken, "Navigasyon kestirme olarak görüp, Kızıldağ yoluna doğru minibüsü orman yoluna sokmuş. Yolun bozuk olduğunu görünce geri dönmek istemişler. Yakıtları bitmiş, buradaki bir vatandaşımız yardımcı olmuş. Sürücü de minibüsün vitesi boştayken fren yaparak yavaşça inmek istemiş. Kaza bu şekilde olmuş. Jandarmaya da bu şekilde ifade vermiş. Bu bölgede daha önce de 3 ayrı ölümlü kaza meydana gelmişti. Sürücülerin çok dikkatli olması lazım" dedi.

Haberin Devamı

GERİYE EŞYALARI KALDI

Ayrıca, kazanın meydana geldiği bölgede demir yığınına dönen minibüs kaldırıldı. Çekiciye yüklenen minibüs, otoparka çekildi. Kaza yerinde ise işçilerin yanlarına aldıkları eşyaları, kıyafetleri, ayakkabıları ve sebzeler kaldı.

YANGIN, KAZADAN ÖNCE ÇIKMIŞ

Adana'nın Karaisalı ilçesinde uçuruma düşen minibüste yaralanan ve çoğunluğu birbiriyle akraba olan tarım işçileri DHA'ya açıklamalarda bulundu. Yaralılar, minibüsteki yangının lastik kısmından araç seyir halindeyken çıktığını kaydetti. Minibüsün orman yolunda freninin çok kullanılmasından dolayı balatalarından alev almış olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Haberin Devamı

'ÇOK HIZLI GİDİYORDU'

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde vücut travması nedeniyle tedavi altında olan Adul Sakin (18), kaza yaşanmadan önce araçta yangın çıktığını söyledi. Sakin, "Salatalık hasadı için Mardin'den Manisa'ya gidiyorduk. Minibüsün yakıtı bitmişti. Bir köye gittik, bir amcadan aldık. Bidonu boşalttık. Ondan sonra lastiğin bulunduğu yerden ateş çıkmaya başladı. 'Dur' dedik, durmadı. Hızlıydı. Sağa sola gittik, sonra da uçuruma uçtuk. Orası bildiğimiz bir yol değildi. Şoför, 'Sizi kısa bir yoldan götüreceğim' dedi. Mardin'den 6 yıldır geliyoruz ama o yolu hiç kullanmamıştık. Bu şoför yeniydi, ilk defa bu yoldan geldik. Çok hızlı gidiyordu. Bu kadar hızlı gitmeseydi belki böyle olmazdı. Çok korktuk" dedi.

"GÖZÜMÜ AÇTIĞIMDA YERDEYDİM"

Yüz kemiklerinde kırıklar oluşan Mukaddes Sakin (22) de "Şoföre lastik kısmının yandığını söylediğimizde bizi dinlemedi. Çok hızlı gidiyorduk. Bağırdık ama durmadı. Gözümü açtığımda yerdeydim" diye konuştu.

BALCALI'DAKİ YARALILARIN DURUMU İYİ

Öte yandan, yaralanan 17 tarım işçisinin çeşitli hastanelerdeki tedavileri devam ediyor. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde tedavisi süren yaralılar Ramazan Çakıl (47) ve Birhat Sakin'in (16) durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yaralılarla ilgili bilgi veren Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sebe, "Çocuk olan yaralının genel durumu iyi. Hastaların bilinci açık. Mukaddes'in zigomasında kırık var Adul'da genel travma var. 24 saat gözlem altında olacaklar. Ancak Ramazan Çakıl'ın yüzünde yanıklar ve ayak bileğinde, kaburgasında, belinde ve sağ ayak kemiklerinde kırıklar var. O nedenle ortopedi tarafından ameliyata alınacak" ifadelerini kullandı.