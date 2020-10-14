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Oğuzhan KILIÇ - DHA
Haber Giriş: 14.10.2020 - 12:07 | Son Güncelleme:

Korkunç kazada feci şekilde can verdi

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Korkunç kazada feci şekilde can verdi
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Kütahya'da kamyona arkadan çarpan otomobilinde sıkışan sürücüsü Kamil Sırlı, yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 25’inci kilometresinde, Pusan rampasında meydana geldi.

Zafer Havalimanı’nda çalışan Kamil Sırlı'nın kullandığı 35 AV 7735 plakalı otomobil, Sabri Pehlivan yönetimindeki 43 SA 725 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, araçta sıkışan evli ve 1 çocuk babası Kamil Sırlı’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Korkunç kazada feci şekilde can verdi

Sırlı’nın cansız bedeni AFAD ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, yeniden normale döndü.

Korkunç kazada feci şekilde can verdi

Kamyon sürücüsü Sabri Pehlivan ise kazanın ardından ifadesi için Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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