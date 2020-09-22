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Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)
Haber Giriş: 22.09.2020 - 11:00 | Son Güncelleme:

Korkunç kaza! TIR'ın çarptığı otomobildeki çift öldü

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Korkunç kaza! TIR'ın çarptığı otomobildeki çift öldü
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NEVŞEHİR'de, güney çevre yolunda ters şeritte giden TIR'ın çarptığı otomobildeki sürücü Sadi Açıkgöz (61) ve eşi Besime Açıkgöz (60) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, merkez ilçeye bağlı Çardak köyü yakınlarındaki güney çevre yolunda meydana geldi. Vecdi G., yönetimindeki 06 FR 6924 plakalı TIR ile 200 metre uzaklıktaki kavşağa ulaşmak için yan yoldan ters şeride girdi. Bir süre yolda giden Vecdi G.'nin kullandığı TIR ile Sadi Açıkgöz yönetimindeki 50 DF 079 otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücü Sadi Açıkgöz ile otomobildeki eşi Besime Açıkgöz hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. TIR sürücüsü Vecdi G., gözaltına alınırken, Sadi Açıkgöz ile eşi Besime Açıkgöz'ün cansız bedenleri de otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

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