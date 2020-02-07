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AA
Haber Giriş: 07.02.2020 - 09:37,Son Güncelleme:/

Korkunç kaza... Tam o an!

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Afyonkarahisar'da, hemzemin geçitten bariyerleri kapalıyken geçmeye çalışan ekmek yüklü kamyonete yük treninin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sülümenli beldesinde, bariyerleri kapalı olduğu halde hemzemin geçitten geçmeye çalışan Uğur Çankaya (41) idaresindeki 03 PT 378 plakalı ekmek yüklü kamyonete, Konya-Afyonkarahisar seferini yapan 44105 numaralı yük treninin çarpma anının güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Korkunç kaza... Tam o an

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Çankaya, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesine kaldırılmıştı.

Korkunç kaza... Tam o an

Hemzemin geçite bariyeri kırarak giren kamyonete tren çarptı
Hemzemin geçite bariyeri kırarak giren kamyonete tren çarptı
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