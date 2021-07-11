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DHA
Haber Giriş: 11.07.2021 - 19:41 | Son Güncelleme:

Korkunç kaza! Karı-kocayı ölüm ayırdı

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Korkunç kaza! Karı-kocayı ölüm ayırdı

Niğde'de, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü S.E.S. ağır yaralandı, eşi A.D.S. hayatını kaybetti.

Kaza, öğlen saatlerinde Ankara- Niğde Otoyolu Çiftlik Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Niğde istikametine seyir halinde olan S.E.S. yönetimindeki 06 BJK 294 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin çalışması sonucu hurdaya dönen otomobilden çıkarılan S.E.S. ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, yanındaki eşi A.D.S.’nin ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Tedaviye alınan S.E.S.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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