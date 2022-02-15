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Korkunç kaza: İnşaat işçisi 6'ncı kattan düşerek demirlere saplandı

#İnşaat#Kaza#İşçi
Korkunç kaza: İnşaat işçisi 6ncı kattan düşerek demirlere saplandı

Bursa'da, yapımı devam eden 14 katlı inşaatta çalışan Ahmet Alış (53), iddiaya göre dengesini kaybederek inşaatın 6'ncı katından zemin kattaki iskele demirlerinin üzerine düşüp, asılı kaldı. Vücuduna inşaat demir saplanan Alış, olay yerinde hayatını kaybetti.

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Olay,16.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Yapımı devam eden 14 katlı bir inşaatta işçi olarak çalışan Ahmet Alış, inşaatın 6'ncı katında çalıştığı sırada iddiaya göre dengesini kaybetti. 6'ncı kattan düşen alış, 1'inci kattaki iskele demirlerine düşüp asılı kaldı.

Korkunç kaza: İnşaat işçisi 6ncı kattan düşerek demirlere saplandı

İnşaat çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Alış'ı asılı olduğu yerden sepetli itfaiye aracı yardımıyla indirdi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Alış'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Alış'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Korkunç kaza: İnşaat işçisi 6ncı kattan düşerek demirlere saplandı

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