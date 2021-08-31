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DHA
Haber Giriş: 31.08.2021 - 00:23 | Son Güncelleme:

Korkunç kaza! Hastaneye böyle getirildi

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Korkunç kaza! Hastaneye böyle getirildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya atölyesinde çalışan Ahmet A. (30), ağaç kesme makinesinden fırlayan kerestenin beline saplanması sonucu yaralandı. Tedavi altına alınan Ahmet A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

İnegöl ilçesi, Cerrah Mahallesi, Kalburt mevkisinde faaliyet gösteren mobilya atölyesinde üretim alanında ağaç kesme  makinesinden fırlayan kereste parçası Suriye uyruklu işçi Ahmet A.'nın beline saplandı. Kanlar içinde yere yığılan Ahmet A.'nın yardımına koşan çalışma arkadaşları özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürdü. Tedavi altına alınan Ahmet A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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