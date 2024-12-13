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Korkunç kaza Duvara çarpan otomobil alev aldı: 4 can kaybı

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#Edirne#Kaza#Yangın
Korkunç kaza Duvara çarpan otomobil alev aldı: 4 can kaybı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 08:24

Edirne’de sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil evin duvarına çarparak alev aldı. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araçta yapılan incelemede 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Kaza, saat 03.00 sıralarında Abdurrahman Mahallesi Güney Çevre Yolu üzerindeki Uzunkaldırım Caddesi’nin bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 59 DM 013 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bir evin duvarını çarptı. Çarpanın şiddetiyle alev alan otomobil yanmaya başladı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan otomobile itfaiye ekipleri müdahale ederek, söndürdü.

Korkunç kaza Duvara çarpan otomobil alev aldı: 4 can kaybı

Yapılan kontrolde otomobilde bulunan 4 kişini yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da olay yerine gelerek bilgi aldı. Kimlik belirleme çalışmaları sürerken, olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından 4 kişinin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Korkunç kaza Duvara çarpan otomobil alev aldı: 4 can kaybı

Korkunç kaza Duvara çarpan otomobil alev aldı: 4 can kaybı

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#Edirne#Kaza#Yangın

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