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Haber Giriş: 19.02.2020 - 10:18,Son Güncelleme:/

Korkunç kaza! Bu araçtan sağ çıktı...

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Korkunç kaza! Bu araçtan sağ çıktı...

Giresun'un Bulancak ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü hızla refüje çarptı, kazanın ardından aracın motor kısmında meydana gelen patlama ve yangın vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Giresun’un Bulancak ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Sanayi Sitesi mevkiinde, dün gece saatlerinde Ordu istikametine devam etmekte olan K.S hakimiyetindeki 61 KK 328 plakalı araç henüz bilinmeyen bir sebeple yol ortasında refüje hızla çarptı, çarpmanın şiddetiyle aracın motor kısmında meydana gelen patlama ve yangına ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar gerçekleştirdi.

Korkunç kaza Bu araçtan sağ çıktı...

Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan yaralı şoför ise olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazadan sonra Bulancak İtfaiyesi'ne bağlı ekiplerin soğutma çalışmalarının ardından araç olay yerinden kaldırıldı.

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