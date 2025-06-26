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Korkunç kaza: Baba yanarak öldü; anne ile oğlu yaralandı

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#Kaza#Otomobil Yangını#Çanakkale
Korkunç kaza: Baba yanarak öldü; anne ile oğlu yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2025 16:52

Çanakkale'nin Biga ilçesinde seyir halindeki otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada araç içinde sıkışan baba yanarak hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 13.00 sıralarında Çanakkale-Biga kara yolunda meydana geldi. 17 KB 398 plakalı Recep El (40) yönetimindeki otomobil nedeni henüz belli olmayan bir şekilde Lapseki ilçesine bağlı Dişbudak köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Korkunç kaza: Baba yanarak öldü; anne ile oğlu yaralandı

YAŞLI ADAM YANARAK HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle otomobil bir anda alev aldı. Kazada sürücü Recep El ile annesi Fatma El yaralı olarak hastaneye kaldırılırken otomobilde sıkışan 69 yaşındaki baba Reşat El ise yanarak hayatını kaybetti.

Korkunç kaza: Baba yanarak öldü; anne ile oğlu yaralandı

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İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobil yangını söndürülürken, olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Reşat El'in cesedi Lapseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Korkunç kaza: Baba yanarak öldü; anne ile oğlu yaralandı

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#Kaza#Otomobil Yangını#Çanakkale

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