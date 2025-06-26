Korkunç kaza: Baba yanarak öldü; anne ile oğlu yaralandı

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Kaza, saat 13.00 sıralarında Çanakkale-Biga kara yolunda meydana geldi. 17 KB 398 plakalı Recep El (40) yönetimindeki otomobil nedeni henüz belli olmayan bir şekilde Lapseki ilçesine bağlı Dişbudak köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

YAŞLI ADAM YANARAK HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle otomobil bir anda alev aldı. Kazada sürücü Recep El ile annesi Fatma El yaralı olarak hastaneye kaldırılırken otomobilde sıkışan 69 yaşındaki baba Reşat El ise yanarak hayatını kaybetti.

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İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobil yangını söndürülürken, olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Reşat El'in cesedi Lapseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.