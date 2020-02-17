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Haber Giriş: 17.02.2020 - 23:09,Son Güncelleme:/

Korkunç kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

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Korkunç kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Bitlis'in Tatvan ilçesinde TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tatvan-Van kara yolunun 7. kilometresindeki Yelkenli köyü mevkisinde plakaları ve sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen TIR ile kamyonet çarpıştı.

Kamyonetteki aynı aileden Ahmet, Sahila ve Radife Eser hayatını kaybetti, Mehmet ile Bahattin Eser yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Korkunç kaza Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, kazanın ardından hastaneye gelerek yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Korkunç kaza Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

 

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