Korkunç kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Tatvan-Van kara yolunun 7. kilometresindeki Yelkenli köyü mevkisinde plakaları ve sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen TIR ile kamyonet çarpıştı.

Kamyonetteki aynı aileden Ahmet, Sahila ve Radife Eser hayatını kaybetti, Mehmet ile Bahattin Eser yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, kazanın ardından hastaneye gelerek yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

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