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DHA
Haber Giriş: 11.02.2020 - 16:09,Son Güncelleme:/

Korkunç kaza! Araç bu hale geldi

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Korkunç kaza! Araç bu hale geldi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, otomobilin yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, Kartepe Tepetarla mevkisinde meydana geldi. Uğur Yılmaz (34) idaresindeki 34 AAN 167 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Sürücü Yılmaz, ön tarafı hurdaya dönen otomobil içinde sıkıştı.

Korkunç kaza Araç bu hale geldi

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye ekibi tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Uğur Yılmaz, Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

 

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