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Korkunç kaza! Acı detay ortaya çıktı

#İzmit#Kamyon#Otomobil

İzmit’te, ehliyetini 1 ay önce alan Ahmet Macit’in (18) kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırımı aşarak yol kenarında park halinde olan TIR’a çarptı. TIR’ın altına giren otomobilin sürücüsü Ahmet Macit, arkadaşları Sevban Tuna Sarı (18) ve Emirhan Tural (20) yaşamını kaybetti. Öte yandan sürücü Ahmet Macit’in ehliyetini 1 ay önce aldığı belirlendi.

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Kaza akşam saatlerinde İzmit Yenişehir Mahallesi D-605 karayolu üzerinde meydana geldi. Kandıra yönünde ilerleyen Ahmet Macit yönetimindeki 41 RR 510 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımı aşarak yan yolda park halindeki 41 AIK 568 plakalı TIR’ın dorsesine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, araç sürücüsü Ahmet Macit ile yanında bulunan Sevban Tuna Sarı ve Emirhan Tural’ın hayatlarını kaybettiğini belirledi.

CENAZELER 2 SAATTE ÇIKARILDI

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu, kazada demir yığını haline dönüşen otomobil içerisinde sıkışan 3 kişinin cesetleri araçtan çıkarıldı. Cenazelerin çıkarılmasının ardından polis olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı.

 

Korkunç kaza Acı detay ortaya çıktı

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EHLİYETİNİ 1 AY ÖNCE ALMIŞ

Sürücü Ahmet Macit’in ehliyetini 2 Kasım günü aldığı belirlendi. Hayatını kaybeden gençlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun 1 şeridi trafiğe kapatılırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#İzmit#Kamyon#Otomobil

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