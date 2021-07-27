Korkunç kaza

Bursa’nın İnegöl ilçesi Mezit Mahallesi mevkisinde, 01.30 sıralarında, Eskişehir’den gelen Hüseyin Çiftçi (38) yönetimindeki 31 ABJ 225 plakalı çelik sac yüklü TIR’ın iddiaya göre gaz pedalı takılı kaldı. Yokuş aşağı hızlanan TIR’ın dorsesinde yüklü her biri 3’er ton ağırlığındaki çelik sac makaraları keskin virajda yola düştü. Düşen çelik makaralardan biri, bu sırada karşı yönden gelen Müslüm Kaptan’ın (29) kullandığı 17 GP 565 plakalı otomobilin ön kısmına çarptı. Tonlarca ağırlığındaki makaranın düştüğü otomobil, demir yığınına döndü.

30 KM SONRA DURABİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araç içinde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri, sürücünün cansız bedenini sıkıştığı yerden çıkardı. Ceset incelemelerin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Öte yandan TIR’ın sürücüsü Hüseyin Çiftçi, kazanın ardından aracını durduramadı. Polis uygulama noktasından hızla geçen TIR, İnegöl girişinde zorlukla durdu. 30 kilometre boyunca hızla ilerleyen TIR, ikinci bir kazaya neden olmadan durabildi.

ELİMDEN GELENİ YAPTIM

Olayı anlatan TIR sürücüsü Hüseyin Çiftçi, “Aracın gazı takılı kaldı. Elimden geldiği kadar kurtarmaya çalıştım. Korna, selektör yaptım. İstemeden oldu” dedi. TIR’ın sürücüsü gözaltına alınırken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara