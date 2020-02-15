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DHA
Haber Giriş: 15.02.2020 - 22:26,Son Güncelleme:/

Korkunç infaz! Aracında bu halde bulundu

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Korkunç infaz! Aracında bu halde bulundu

Adıyaman’da, Mehmet Ürük’ün (50), hafif ticari aracında başından tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

 

Olay, akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. Vatandaşlar yol kenarında park halindeki 06 RJ 506 plakalı hafif ticari araç içerisinde başından vurulmuş bir kişiyi görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü belirledi. Polis, tarafından yapılan incelemede cesedin Mehmet Ürük’e ait olduğu belirlendi. Ürük’ün cansız bedeni otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Korkunç infaz Aracında bu halde bulundu

 

 

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