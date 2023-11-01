Korkunç iddia... Devlet korumasına alındı

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KONYA’da oturan O.K. adlı erkek ile D.K.’nin, ailelerinin onayıyla 3 Ağustos’ta resmi nikâhları kıyıldı. Damat tarafı, bu süreçte kızın babasına 250 bin lira başlık parası verdi. Aileler, 3 gün 3 gece sürecek düğün için 19 Ekim’de Susurluk’ta bir araya geldi. Düğünün 2’nci günü kız tarafı, takı töreninin ardından bir yakınlarının öldüğünü söyleyip Konya’ya dönmek istedi. Kız tarafının aceleci tavırlarından şüphelenen damadın ailesi, gelinin üzerindeki takıları bıraktıktan sonra Konya’ya gitmesini istedi. Taraflar arasında arbede çıktı. Damadın ailesi, düğünde takılan altınların bir kısmını geri aldı, bir kısmı ise gelinin üzerinde kaldı. Düğünü terk edip ailesiyle Susurluk’taki akrabalarının yanına giden gelin D.K., ertesi sabah eşi O.K.’ye dönerek, ailesinin daha önce de kendisini başkalarıyla evlendirmek isteyerek dolandırdığını ve şikâyetçi olacağını anlattı. Damadın ailesiyle polis merkezine giden D.K. burada ifadesini değiştirerek, silah zoruyla alıkonulduğunu ve darp edildiğini söyleyip eşi ve eşinin ailesinden şikâyetçi oldu. Damat tarafı da düğün nedeniyle 1 milyon lira zarara uğradıklarını belirterek ‘yağma’ suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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Y.D.

‘MESLEK HALİNE GETİRMİŞLER’

Damat tarafının avukatı Hakan Gündoğdu, gelinin ailesi hakkında şu iddialarda bulundu: “Müvekkillere ailesinin kendisini düğünde takıları alıp kaçmak üzere zorla evlendirdiğini, daha önce de başkasıyla bu şekilde evlendirdiklerini, ablası İ.D.’nin de 3 defa evlendirilip düğün sırasında takılarla birlikte kaçırıldığını anlatmıştır. Şüpheliler, dolandırıcılık ve yağma suçunu meslek haline getirdikleri anlaşılmaktadır. 2019 yılında henüz 13 yaşında olan kızını, yani müvekkilimin eşinin fotoğrafını, sosyal medya hesabından çok çirkin bir ifadeyle paylaşmış.”

Hakkındaki suçlamaları reddeden Y.D., kızının sosyal medyada paylaştığı fotoğrafıyla ilgili ise “Aile ve arkadaşlarım arasında yapılmış bir şakaydı” dedi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, D.K.’nin devlet korumasına alındığını açıkladı.