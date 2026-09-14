Korkunç iddia: Büşra’yı satmışlar... 6 kişi gözaltında

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Diyarbakır’dan mevsimlik işçi olarak geldiği Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyünde hayvancılıkla uğraşan Elif Balıkçı (27), geçen perşembe günü 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp 11 aylık bebeği Büşra’yı yaşadıkları çadırda bulamadığı ihbarında bulundu. Bebeğin bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara AFAD, komando ve jandarma ekipleri katıldı, yapay zekâ destekli insansız hava aracı ve iz takip köpeği de kullanıldı.

Bebeğin ailesi tarafından para karşılığında başka bir kişiye verildiği iddiası üzerine anne ve babanın da aralarında olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

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KAYIP İHBARI KURGU ÇIKTI

Anne Elif Balıkçı ifadesinde, 10 Eylül akşamı, 11 aylık kızı Büşra çadırda uyurken bölgeye beyaz renkli bir aracın geldiğini söyledi. Araçtan inen 2 kişiden birinin çadıra girerek çocuğu alıp gittiklerini itiraf etti. Elif Balıkçı, kızı Büşra’nın babası Yusuf Balıkçı tarafından bu kişilere verildiğini belirtti. Ayrıca çadırlar bölgesinde kalan K.D. (50), Ö.B. (19), R.B. (45) ve M.R.B. (60) isimli kişilerin de bu duruma şahit olduğunu ve ‘kayıp’ iddiasının tamamen bir kurgudan ibaret olduğunu dile getirdi.

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Sivas Valiliği de aile fertlerinin çelişkili ifadeler vermesi üzerine, olayın kaçırılma veya çocuğun maddi menfaat karşılığında başka bir kişiye teslim edilmiş olma ihtimalleri de dahil olmak üzere tüm olasılıkların geniş kapsamlı olarak değerlendirildiğini açıkladı.

‘ANNE VE BABASI ÇOK RAHATTI’

Köy sakinlerinden Neşet Balım, “Burası bizim köyün merası. Bu gelenler bize her sene gelirler. Yazları buraya geliyorlar. O gün burada yemek vardı. O akşam kayboldu. Jandarma geldi ve yolları kapattılar. Girişi çıkışı kapattılar. Anne ve babası çok rahattı. Çocukları kayıp bir aile gibi değil. Çok şüpheli bir şey. Ayı götürdüğüne dair bir şey yok. Biz aileden şüpheleniyoruz. Bebeğin kaybolduğu gün binlerce araba vardı burada. Köyde ayılarla karşılaşıyoruz ama hiçbir zararlarını görmedim. Anne baba çırpınır ağlar ama onlarda böyle bir şey yok” dedi.