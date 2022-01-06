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Korkunç gerçek: Küçük kız anlatınca taciz ve tecavüz ortaya çıktı

#Şanlıurfa#Cinsel Saldırı#Müslüm Işık
Korkunç gerçek: Küçük kız anlatınca taciz ve tecavüz ortaya çıktı

Müslüm Işık’ın bahçesinde çalıştırdığı tarım işçisi ailenin çocuğu E.K. ile annesi S.K.’ye uyguladığı cinsel taciz ve saldırı, küçük kızın yaşadıklarını bir tanıdığına anlatmasıyla ortaya çıktı. Anne S.K., jandarmadaki ifadesinde, “4-5 yıldır bana tecavüz ediyor. Beni, eşimi ve kızımı öldürmekle tehdit ediyor” dedi.

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ŞANLIURFA’dan 3 yıl önce Manavgat’a giden Müslüm Işık (58), önce Karakaya, ardından Örenşehir Mahallesi’ne yerleşti. Burada bahçe kiralayarak çilek yetiştirmeye başlayan Müslüm Işık, kendisiyle birlikte gelen K. Ailesi’ni de ‘kız kardeşim, eniştem ve yeğenim’ diyerek yakınlarına tanıttı. Kiraladıkları arazide çilek yetiştiriciliği yapan Müslüm Işık, ‘eniştem’ diye tanıttığı A.K.’yi bahçedeki barakada gece bekçisi olarak görevlendirdi. İddiaya göre, A.K. gece bahçeye gittiğinde Müslüm Işık birlikte kaldıkları evde A.K.’nin eşi S.K.’ye cinsel saldırıda bulundu.

ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

S.K.’yi başkalarına bir şey söylerse öldürmekle tehdit eden Müslüm Işık, daha sonra kadının kızı E.K.’yi (11) de taciz etmeye başladı. E.K., Örenşehir Mahallesi’ndeki tanıdığına yaşadıklarını anlattı. Örenşehir Mahallesi muhtarı ve okul müdürünün de olaydan haberdar olmasıyla jandarmaya bilgi verildi. İhbar üzerine jandarma ekipleri, Müslüm Işık’ı gözaltına aldı.

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Antalya Çocuk İzlem Merkezi’nde uzmanlar eşliğinde E.K.’nin ifadesi alındı. Çocuğun, yaşadıklarını ayrıntılı şekilde anlattığı belirtildi. Anne S.K. de jandarmaya verdiği ifadede şunları söyledi: “4-5 yıldır bana tecavüz ediyordu. Kimseye bir şey anlatmamam için bana, ‘Seni, kocanı ve kızını öldürürüm’ diyordu. Ben de korktum. Zaten yabancı bir yerdeyiz, kimseyi tanımıyorum. Kime ne diyebilirim ki. Müslüm Işık sürekli beni, kocamı ve kızımı dövüyordu. Bana bir bankadan kredi çektirdi. Krediyi de ödemedi, banka şimdi beni icraya verdi. Ne yapacağım bilmiyorum.”

Jandarmadaki ifadesinde suçlamaları reddeden Müslüm Işık, Manavgat Adliyesi’ne getirildi.

TUTUKLANDI

Müslüm Işık adliye girişinde kendisini görüntülemeye çalışan gazetecileri görünce eliyle yüzünü kapatarak “Niye çekiyorlar, çekmesinler” diyerek tepki gösterdi. Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Müslüm Işık, ‘nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘taciz’ suçlarından tutuklandı.

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#Şanlıurfa#Cinsel Saldırı#Müslüm Işık

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