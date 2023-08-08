Korkunç gerçek bilirkişi raporunda ortaya çıktı: 6 kat izni ile 12 kat inşa etmişler

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır’da yıkılan 1’i boş, 7 apartmanda 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı. Yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturmada, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan 1 cumhuriyet başsavcısı vekili ile 3 savcı görev aldı. Savcılığın kapsamlı bir rapor talebi üzerine İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünce görevlendirilerek kente gelen 6 kişilik bilirkişi heyeti, yıkılan Yoldaş ve Sözel apartmanlarıyla ilgili incelemelerini tamamladı. Alınan örneklerin ardından bilirkişi raporu hazırlandı.

‘DENETİMSİZ YAPILMIŞ OLMASI NEDENİYLE YIKILMIŞ OLDUĞU GÖRÜŞÜNE VARILMIŞTIR’

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Bağlar ilçesinde 60 kişinin yaşamını yitirdiği ve 1994 yılında inşa edilen Yoldaş Apartmanı ile ilgili hazırlanan raporda, yapının belediye arşiv dosyasının bulunmadığı, 1975 deprem yönetmeliğinde tanımlanan en düşük beton sınıfı dikkate alındığında bile beton karot numunelerinin söz konusu sınıfı sağlamadığı, bodrum katında kolon kesmeye yönelik bulguya rastlanılmadığı belirtilerek, "Yoldaş Apartmanı'nın ruhsatsız ve projesiz inşa edilmesi, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, binanın denetimsiz olarak yapılmış olması nedeniyle yıkılmış olduğu görüşüne varılmıştır. Binanın projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz yapılması nedeniyle inşaata izin veren arsa sahibi ve inşaatı yapan bina müteahhidinin, binanın projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz olarak yapılmasına müsaade eden gerekli yasal işlemleri yapmayan ilgili belediye ve varsa diğer kurum yetkililerinin sorumlu olduğu görüş ve kanaatlerine ulaşılmıştır” denildi.

‘PROJEDE 6 KAT GÖSTERİLMİŞ, 12 KAT İNŞA EDİLMİŞ’

Yenişehir ilçesinde 48 kişinin öldüğü Sözel Apartmanı ile ilgili de bilirkişi raporunda da "Bina yapı ruhsatı ile ruhsat ekindeki mimari ve betonarme projelerde bina kat sayısı bodrum artı zemin artı 4 normal kat olmak üzere toplam 6 katlı olarak belirtilmesine karşın dava dosyasında yer alan, binanın yıkılmadan önceki durumunu gösteren fotoğrafa göre binanın onaylı mimari ve betonarme projelerine aykırı olarak bodrum artı zemin artı 9 kat artı teras katı şeklinde toplam 12 kat olarak inşa edilmiştir.

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Sözel Apartmanı'nın, belediye arşiv dosyasındaki onaylı projelere aykırı olarak inşa edilmiş olması, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, fenni mesuliyet kapsamında yapım denetimindeki yetersizlik nedeniyle yıkılmış olduğu görüşüne varılmıştır.

Binanın, yapı ruhsatının gerekli ekleri olan mimari ve statik betonarme projelerine aykırı olarak inşa edilmesine müsaade edilmesi, binanın imar durumuna uygunluğunun kontrol edilmemesi, binanın yapı kullanım izin belgesi düzenlenmeden iskana açılması nedenleriyle ilgili belediye ve varsa diğer kurum yetkililerinin, binanın ruhsat eki projelere uygun olarak yapılmaması, mevcut beton özelliklerinin onaylı statik betonarme projede öngörülen beton sınıfını sağlamaması nedeniyle bina fenni mesulünün ve bina müteahhidinin sorumlu olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır” ifadeleri yer aldı.

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