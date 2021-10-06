Korkunç! Gaz kaçağını çakmakla kontrol edince...

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Şenkaya ilçesinin Paşalı Mahallesi'nde yaşayan ve 1 Ekim Cumartesi günü evde gaz kokusu hisseden 2 çocuk annesi Gökçe, mutfağın yanında depo olarak kullanılan alana giderek buradaki tüpte gaz kaçağının olup olmadığını çakmakla kontrol etti. Bu sırada gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen parlamada, Gökçe'nin mutfak duvarının bir kısmı hasar gördü ve camlar kırıldı.

Üzerine sıçrayan alevler komşularınca söndürülen Gökçe, Oltu Devlet Hastanesindeki ilk müdahale sonrası Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi. Eli, yüzü ile ayaklarında 2. ve 3. derece yanıklar oluşarak ağır yaralanan Gökçe'nin tedavisi sürüyor.

NUSRET'İN AKRABASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Öte yandan Güllü Gökçe'nin, et lokantaları sahibi kasap Nusret Gökçe'nin akrabası olduğu öğrenildi.

Güllü Gökçe'nin hastanede refakatçisi olan gelini Güler Gökçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayınvalidesinin komşularının patlamanın sesiyle eve yardıma koştuğunu söyledi.

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Komşuların soğuk suyla ilk müdahalesinin ardından kayınvalidesinin hastaneye kaldırıldığını ifade eden Gökçe, Erzurum Şehir Hastanesindeki tedavi ve bakım hizmetlerinden dolayı doktor ve personele teşekkür etti.

"GAZ KOKUSU VARSA ÖNCE KAPILARI AÇIN"

Gökçe, "Allah'tan patlamada evin pencereleri kırılmış, yoksa kayınvalidem komple yanardı. Lütfen kimse kayınvalidem gibi gaz kaçağını çakmakla kontrol etmesin. Gaz kokusu varsa önce kapıları açın, evi havalandırın ve pencereleri açalım. Soyadımız Gökçe olduğu için çok soruyorlar, Nusret Gökçe de amca çocuğumuz oluyor, akrabamız." ifadelerini kullandı.