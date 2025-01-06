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Korkunç cinayet: Herkesin gözü önünde öldürdü

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#Kocaeli#Cinayet#Karamürsel
Korkunç cinayet: Herkesin gözü önünde öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 14:23

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir kişi, cadde ortasında tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. Saldırgan ise cinayetin ardından olay yerinden kaçtı.

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Olay, 4 Temmuz Mahallesi Eski İzmit Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Maksut B. (55) henüz ismi öğrenilemeyen bir şahıs tarafından kaldırımda silahlı saldırıya uğradı. Kurşunlar vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden Maksut B. kanlar içinde kalırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Maksut B.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Cinayeti işleyen şahsın Maksut B.'nin husumetlisi olduğu iddia edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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#Kocaeli#Cinayet#Karamürsel

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