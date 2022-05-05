Korkunç cinayet! Evinde ölü bulundu

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Olay, öğleden sonra Eyüp Sultan Mahallesi’nde meydana geldi. Ailesinden ayrı yaşayan Seyfettin Çabuk'tan haber alamayan yakınları durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen polis ekipleri kapının kapalı olduğunu görünce itfaiye ekiplerinden destek istedi.

İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla içeriye giren ekipler, Seyfettin Çabuk'u kanlar içerisinde buldu. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Çabuk'un bıçaklanarak öldürüldüğünü belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Çabuk'un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

Polis ekipleri, Seyfettin Çabuk'un öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.