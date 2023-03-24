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Korkunç cinayet! Birlikte yaşadığı kadını öldürüp vücudunu parçalara ayırdıktan sonra buzdolabına koydu

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#Bahçelievler#Buzdolabı#Cinayet
Korkunç cinayet Birlikte yaşadığı kadını öldürüp vücudunu parçalara ayırdıktan sonra buzdolabına koydu
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2023 11:43

Bahçelievler'de, birlikte yaşadığı Özbekistanlı uyruklu Umıda Tulyaganova (40)'yı taşla öldürüp vücudunu parçalara ayırdıktan sonra buzdolabına koyan Rıza Beler'in (61) gözaltına alındı.

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Olay, dün sabah saat 05.30'da Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın 3. katında bulunan bir dairede meydana geldi. Rıza Beler uzun süredir birlikte yaşadığı Umıda Tulyaganova'ya 17 bin liralık kredi çektiğini söyledi. İkili arasından kredi borcu ve önceki borçlar yüzünden tartışma çıktı. Rıza Beler tartışmanın ardından Tulyaganova'yı taşla öldürüp vücudunu parçalara ayırdı. Beler, Umida'nın kestiği parçalarını ise çöp poşetlerine doldurarak buzdolabına koydu.

Çiftin evinden gelen tartışma seslerini duyan komşuları polise bilgi verdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, öldürülen kadının cesedini buzdolabına bulurken şüpheli Rıza Beler'i ise gözaltına aldı. 

YAKALANMAMAK İÇİN CESEDİ PARÇALARA AYIRIP ARALIKLARLA ÇÖPE ATMAYI PLANLADIĞI ORTAYA ÇIKTI

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Olayla ilgili başlatılan çalışmalar kapsamında yeni bilgiler ortaya çıktı. Buna göre şüpheli Rıza Beler ile Tulyaganova arasında uzun zamandır anlaşmazlıklar olduğu, Beler'in bu sebepten kadını öldürmeyi planladığı tespit edildi. Tulyaganova'yı taşla öldürmeyi planlayan Beler'in bunun için evine taş koyduğu ortaya çıktı. Beler'in kadının cesedini parçalamasının sebebinin de yakalanmamak için poşetlere koyduğu parçaları aralıklarla dışarı atmak olduğu anlaşıldı. Şüphelinin emniyette suçunu kabul ettiği öğrenildi. 

Korkunç cinayet Birlikte yaşadığı kadını öldürüp vücudunu parçalara ayırdıktan sonra buzdolabına koydu

"POLİSE HABER VERDİM"

Sahur yaptığı sırada üst komşularının kavga seslerini duyan ve polis ekiplerine ihbarda bulunan Seda Göl, "Polise haber verdim polis geldi, kapıyı çaldılar ama açan olmadı. Uykuma devam ettim. Akşam üstü polis tekrar kapımı çaldı, cinayet işlendiğini söyledi" İfadelerini kullandı.

Korkunç cinayet Birlikte yaşadığı kadını öldürüp vücudunu parçalara ayırdıktan sonra buzdolabına koydu

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#Bahçelievler#Buzdolabı#Cinayet

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