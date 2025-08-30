Korkunç cinayet

Haberin Devamı

Ekipler, Atılgan’ın otomobilini terk edilmiş halde buldu. Polis, Atılgan’ın çalıştığı dondurma fabrikası ve çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını da incelemeye aldı.

ARACIN İZİ SÜRÜLDÜ

İncelemede; Tekin Atılgan’ın kaybolduğu gün dondurma fabrikasından çıkan bir aracın Niğde’nin Altunhisar ilçesi istikametine gittiği saptandı. Araştırmasını bu bölgede yoğunlaştıran polis ekipleri, önceki gün Altunhisar ilçesi yakınlarında yol kenarında kayalık bölgedeki buzdolabını fark etti. Ekipler, buzdolabını açtığında Tekin Atılgan’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Yapılan otopside Atılgan’ın tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Polis, cesedin taşındığı aracın, aynı işyerinde çalışan Y.C.K.’ye (27) ait olduğunu saptadı. Atılgan’ı tabancayla vurarak öldürdüğü anlaşılan Y.C.K. de önceki gün kaçıp saklandığı Kayseri’de gözaltına alındı. Y.C.K., sorgulanmak için Aksaray Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.