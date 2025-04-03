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Korkunç çift

Güncelleme Tarihi:

#Muğla#Ortaca#Polis
Korkunç çift
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2025 07:00

7 yıl önce çöp konteynerindeki bir poşetin içerisinde cesedi bulunan kız bebeğin cinayet zanlısının, annesi olduğu ortaya çıktı. Yakalanınca suçunu itiraf eden anne Gülcan Deniz ile olaydan bilgisi olduğu belirlenen baba İsmail Deniz tutuklandı.

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Muğla Ortaca’da 10 Temmuz 2018 tarihinde vatandaşlar bir çöp konteynerinde, poşet içerisinde kız bebek buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, doğumdan hemen sonra göbek bağı bile kesilmeden konteynere atıldığı belirlenen kız bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 7 yıl sonra dosyayı tekrar incelemeye aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda ekipler, çöpe atılan içerisinde çikolata ambalajı olan bir mağazanın poşetini inceledi. Marketteki temmuz ayına ait 30 günlük görüntüleri inceleyen polis, kamera kayıtlarından şüphelinin Gülcan Deniz (42) olduğunu belirledi.

İFADESİ KAN DONDURDU

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Gözaltına alınan anne Deniz, ifadesinde korkunç gerçeği soğukkanlılıkla itiraf etti. Gülcan Deniz, bebeğin kendisine ait olduğunu, kocasının kendisine devamlı eziyet ettiğini çocuğunu dünyaya getirmek istemediğini ve evin salon kısmında bebeğini dünyaya getirdikten sonra bez parçasıyla boynuna düğüm attığını söyledi. Ardından cesedini bir poşete koyduğu bebeğini çöp konteynerine attığını belirtti. Polisteki işlemlerin ardından cinayet zanlısı anne Gülcan Deniz ile olayı bildiği değerlendirilen eşi İsmail Deniz (43), adliyeye sevk edildi. Deniz çifti, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklandı.

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#Muğla#Ortaca#Polis

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