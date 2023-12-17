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Korkunç anlar: Yerdeyken tekmeleyip kemerle dövdüler

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#Kocaeli#Kavga#Bar
Korkunç anlar: Yerdeyken tekmeleyip kemerle dövdüler
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2023 09:05

Kocaeli’de eğlence mekanında 2 şahıs ile kalabalık grup arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kentin göbeğinde yere yatırılan ve tekmelenen iki kişi ardından kemerle feci şekilde darp edildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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Olay, İzmit ilçesi Kemal Paşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, eğlence mekanında 2 şahıs ile kalabalık grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Dışarıya taşan olayda, 2 şahıs karşı taraftaki 4 şüpheli tarafından feci şekilde darp edildi. Yere yatırılan 2 kişi tekmelerin hedefi oldu. Hızına alamayan saldırganlar bellerindeki kemerleri çıkartarak, 2 kişiyi acımasızca dövdü. Aldığı darbeler sonucu 2 kişiden birinin hareketiz şekilde kaldığı görüldü.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan dehşete düşüren anlar cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntüde, saldırganların, yere yatırdıkları 2 kişiye tekme attığı ardından bellerindeki kemerleri çıkartarak darp ettiği anlar yer aldı. Ayrıca, gruptaki diğer kişilerin olan biteni izlediği ve çevreyi kontrol ettiği görülüyor.

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Korkunç anlar: Yerdeyken tekmeleyip kemerle dövdüler

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#Kocaeli#Kavga#Bar

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