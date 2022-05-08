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Korkunç! 4 şişe kolonya içti, hayatını kaybetti

#Eskişehir#Kolonya#Hasan Ipışık
Korkunç 4 şişe kolonya içti, hayatını kaybetti

Eskişehir'de evinde 4 şişe kolonya içtiği öne sürülen Hasan Ipışık (61), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Alpu ilçesine bağlı Bozan Mahallesi’nde oturan Hasan Ipışık, iddiaya göre önceki gün evde bulunan 4 şişe kolonyayı içince zehirlendi. Yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi evinde yapılan Hasan Ipışık, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

İki gün yoğun bakımda tutulan Ipışık, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Alpu Jandarma Komutanlığı ve savcılıkça soruşturma başlatılırken, Ipışık Alpu ilçesine bağlı Bozan Mahallesi’nde toprağa verildi.

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#Eskişehir#Kolonya#Hasan Ipışık

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