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Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/DHA
Haber Giriş: 11.05.2020 - 11:34,Son Güncelleme:

Korkulan oldu! O mahallede vaka sayısı artıyor...

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Korkulan oldu! O mahallede vaka sayısı artıyor...
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Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca, Göbelek, Arıtoprak ve Karakoç mahallelerindeki karantina uygulaması devam ediyor. Taziye çadırı kurulmasına izin veren Muhtar Mehmet Nuri Yönten'in görevden alındığı Ortanca Mahallesi'nde  dün 84 olan vaka sayısı bugün 93'e yükseldi. Sağlık ekipleri, evleri tek tek dolaşıp koronavirüs testi çin örnek alıyor.

İpekyolu ilçesinin Ortanca Mahallesi, 6 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 5 Mayıs'ta karantinaya alındı. Sağlık ekipleri de mahallede sağlık taraması ve test alma çalışmaları başlattı. Ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen mahallede, Eraygen Ailesi tarafından taziye çadırı kuruldu. Eraygen Ailesi üyeleri ile Muhtar Mehmet Nuri Yönten hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Ardından da Muhtar Yönten görevden uzaklaştırıldı.

VAKA SAYISI GİDEREK ARTIYOR

Taziyeye katılanların yaşadıkları Gövelek, Arıtoprak ve Karakoç mahallelerinde de karantina uygulanmaya başlandı. Ortanca Mahallesi'nde dün 84 olan vaka sayısı bugün 93'e yükseldi. Sağlık ekiplerinin, karantinaya alınan mahallelerdeki sağlık taramaları devam ediyor.

Ekipler, salgının daha fazla yayılmaması için ev ev dolaşarak, bütün aile bireylerinden koronavirüs testi için örnek alıyor. 

EĞRİBELEN MAHALLESİ DE KARANTİNAYA ALINDI

Öte yandan Ortanca Mahallesi'ndeki taziyeyeye katılıp, yaşadıkları Özalp ilçesine bağlı Eğribelen Mahallesi'ne giden bir kişi ile temas ettiği 2 kişiye yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Mahalle karantinaya alındı. Giriş -çıkışları jandarma ekipleri tarafından tutulan mahalleye araç girişine izin verilmiyor.

 

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